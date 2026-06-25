مقتل ضابط بالمخابرات العراقية بنيران قريبه في بغداد.. والأمن يعتقل الجاني

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الخميس، بمقتل ضابط في جهاز المخابرات العراقي إثر تعرضه لإطلاق ناري من قبل أحد أقربائه في منطقة حي التراث ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المتهم يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية، حيث تم اعتقاله من قبل القوات الأمنية بعد وقوع الحادثة مباشرة، مشيراً إلى نقل جثة المجنى عليه إلى دائرة الطب العدلي.

ووفقاً للمصدر، فإن معلومات التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحادث وقع نتيجة خلافات عائلية بين الطرفين.