مقتل شخص بشجار مسلح ببغداد واعتقال متورطين بشراء بطاقات انتخابية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل شخص خلال شجار مسلح شمالي بغداد، فيما اعتقل الامن الوطني متورطين بشراء بطاقات انتخابات وتمزيق صور مرشحين للانتخابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة نشبت بين شخصين، في منطقة الحسينية شمالي بغداد".

وأضاف أن "المشاجرة لم تعرف أسبابها، لكنها تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل أحد طرفيها فيما لاذ الآخر بالفرار".

من جانب آخر، أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في إطار المهام المناطة بالقوات الأمنية لضمان أمن وسلامة العملية الانتخابية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني وباقي التشكيلات الأمنية، خلال الأيام الماضية، عمليات متابعة ميدانية مكثفة أسفرت عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين بارتكاب مخالفات انتخابية منها شراء بطاقات انتخابية وتمزيق صور المرشحين للانتخابات البرلمانية في عدد من المناطق".

وتابعت "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فيما تستمر الجهود الاستخبارية والميدانية الاستباقية في رصد وتعقب أي نشاطات أو ممارسات غير قانونية تستهدف المساس بالعملية الانتخابية ضمن خطة استباقية شاملة لضمان الالتزام بالتعليمات والقوانين".