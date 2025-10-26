مقتل شاب عشريني لأسباب مجهولة في أربيل وباكستاني يلقى حتفه ببغداد

شفق نيوز- أربيل/ بغداد

أفاد مصدر محلي في أربيل، مساء اليوم الأحد، بمقتل شاب خلال مشاجرة لأسباب مجهولة وسط المدينة، وإلقاء القبض على الجاني، فيما لقي عامل باكستاني مصرعه جراء سقوطه من مكان مرتفع شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضحية في العشرينيات من عمره ولديه محل لبيع الهواتف النقالة في سوق بمنطقة (كوتري سلام) وسط مدينة أربيل، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين شخص آخر فما كان من الأخير إلا أن سحبه سلاحه وأطلق النار على صاحب المحل، لأسباب مجهولة".

وأضاف أنه "بعد أن سقط الشاب أرضاً قام الجاني بإطلاق رصاصتين إضافيتين"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من إلقاء القبض على المنفذ، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لكنه فارق الحياة قبل الوصول إليها".

وفي بغداد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن عاملاً باكستاني الجنسية تولد 2002 لقي مصرعه نتيجة سقوطه من مرتفع ضمن منطقة جميلة الثاني، شرقي العاصمة.

وأشار إلى أن "قوة أمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة ومتابعة كاميرات المراقبة إن وجدت للتأكد إن الحادث سقوط وليس انتحاراً أو غيره".