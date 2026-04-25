معظمهم أقرباء.. مصرع وإصابة 14 شخصاً بحادثي سير جنوبي العراق

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم السبت، بتسجيل حادثي سير مروعين أسفرا عن مصرع وإصابة 14 شخصاً، بينهم 11 شخصاً من عائلة واحدة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الحادث الأول نجم عن انقلاب حافلة صغيرة (ستاركس) على الطريق الدولي السريع، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة"، مشيراً إلى أن "جميع الضحايا أقرباء (أشقاء وأبناء عمومة)، ومن أهالي قضاء سيد دخيل".

وأضاف المصدر أن "الحادث الثاني وقع إثر انقلاب مركبة صالون قادمة من محافظة البصرة على الطريق ذاته، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة".

وأكد المصدر أن السلطات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة، ونقلت جثامين المتوفين إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.