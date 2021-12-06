مطلوبان يفران من قوة أمنية بعد اطلاق النار عليها في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بفرار مطلوبين اثنين للقضاء من قبضة قوة أمنية بعد اطلاق النار عليها واصابة منتسب في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية مشتركة نصبت، اليوم، كميناً أمنياً للقبض على عدد من المطلوبين ضمن منطقة الحرية في بغداد.

وأضاف أن مطلوبين اثنين واثناء رصدهما قاما بفتح النار على المفارز الامنية، ما اسفر عن اصابة منتسب في الجريمة الاقتصادية، فيما لاذ المطلوبان بالفرار الى مكان مجهول.

وأشار المصدر، إلى أن القوة الامنية ضبطت 8 قنابل يدوية هجومية، موضحاً أن الشخصين اللذان تمكنا من الفرار مطلوبان بقضايا مختلفة بينها تجارة السلاح وأخرى تتعلق بالامن الاقتصادي ومخدرات.