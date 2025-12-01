مطاردة مسلحة غرب بغداد تنتهي بمقتل مطلوب واعتقال ثلاثة آخرين

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل مطلوب واعتقال ثلاثة آخرين خلال مطاردة أمنية واشتباك مسلح غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القوة الأمنية لاحقت مطلوبين بقضايا مختلفة داخل منطقة عرب عباس قرب ناحية أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وأضاف أن الموقف تطور إلى اشتباك أدى إلى مقتل أحدهم واعتقال ثلاثة آخرين، مشيراً إلى أنالمعتقلين نُقلوا إلى أحد المراكز الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي بغداد ايضاً، أخبر مصدر أمني، اليوم، بإصابة رجل إثر تعرضه لحادث تسليب على يد شاب (مولود عام 2006)، أقدم على طعنه بسلاح أبيض (سكين) وسرقة حقيبته التي كانت تحتوي على مبلغ مالي قدره 675 ألف دينار عراقي وجهازين موبايل، ضمن منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة.

وبين المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال السارق، فيما نُقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.