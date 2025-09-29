مطاردة بوليسية وسط بغداد تنتهي باصطدامات واعتقال سارق سيارة (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بأن قوة من نجدة الكندي خاضت مطاردة مثيرة انتهت بالقبض على متهم بسرقة سيارة وسط العاصمة بغداد.

وبحسب المصدر لوكالة شفق نيوز، فإن "دوريات النجدة تلقت عند الساعة 10:00 مساءً بلاغاً بسرقة سيارة نوع (إكسنت) من منطقة شارع الشيخ عمر، وعلى الفور جرى تعميم أوصاف المركبة".

وأضاف أن "إحدى دوريات قاطع نجدة الكندي الأول رصدت المركبة المسروقة وهي تسير بسرعة ضمن شارع فلسطين، ليتم ملاحقتها عبر نداء (ب 15) باتجاه سريع محمد القاسم، وخلال المطاردة، اصطدمت السيارة المسروقة بمركبة مدنية نوع (إلنترا) بيضاء اللون، ثم ارتطمت بإحدى سيارات النجدة، قبل أن تتمكن القوة الأمنية من إيقافها والسيطرة عليها".

وأكد المصدر أن "السائق جرى اعتقاله مع المركبة المسروقة، وقد اعترف صراحةً بسرقة العجلة، فيما اتُخذت بحقه الإجراءات القانونية أصولياً".