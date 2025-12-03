مصرع شخصين وإصابة ثالث بحادث سير مروع في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمصرع شخصين وإصابة ثالث بجروح "خطيرة" جراء حادث سير مروّع في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث نجم عن انقلاب عجلة مدنية كانت تقل ثلاثة أشخاص، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم على الفور، فيما نقل المصاب الثالث إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "وضعه الصحي خطير".

وأشار إلى أن "الجهات الأمنية شرعت بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث".