حادثا سير في محافظتين.. مصرع سائق دراجة وإصابة ثلاثة زائرين عراقيين

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بمصرع سائق دراجة نارية شمالي غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "سائق دراجة نارية لقي مصرعه جراء اصطدامه بشاحنة قرب منطقة الحديد شمال غرب بعقوبة، مبينا أن "جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث."

وعلى صعيد حوادث السير أيضاً، اصيب ثلاثة زائرين عراقيين بحادث وقع على طريق منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان.

وبحسب مصدر أمني، فإن الحادث وقع جراء اصطدام عجلتين على طريق المنفذ.

وفجر اليوم، لقي زائرين ايرانيين اثنين مصرعهما واصيب 15 اخرون نتيجة انقلاب عجلة نقل نوع "كوستر" في مدينة الكوت.