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مصرع رجل مسن وشاب بحادث "دهس" في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-10-10T18:00:43+0000
مصرع رجل مسن وشاب بحادث "دهس" في ديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بمصرع شخصين نتيجة حادث دهس، شمال غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "رجلاً مسناً وشاباً لقيا مصرعهما جراء حادث دهس من قبل عجلتين على طريق بغداد -كركوك قرب منطقة الغالبية (١٨ كم) شمال غرب بعقوبة".

وأضاف المصدر، أن "الجثتين جرى نقلهما إلى دائرة الطب العدلي في بعقوبة، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد محافظة ديالى، أعلى عدد بحوادث السير خلال العام الحالي والسنوات الأخيرة، بسبب مشكلات الطرق وضعف الإجراءات القانونية الرادعة وإهمال قواعد السلامة المرورية.

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