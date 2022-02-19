مصدر يكشف مفاجأة بشأن هوية قاتل مهندس نفط في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، يوم السبت، عن هوية قاتل مهندس يعمل في شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "القاتل من مواليد 1973 ومتزوج من امراتين وينتمي لسرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري"، مشيرا إلى أنه "كان يرتدي العمامة الدينية وقد خلعها في الاونة الأخيرة".

وبين المصدر، ان "حادث القتل جاء بعد عدة مشاحنات خلال الفترة الماضية بين الجاني والمجنى عليه، بسبب خلافات حول تعويضات مد الانبوب في الارض الزراعية العائدة للجاني".

وفي وقت سابق السبت، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بان "شركة الحفر تعرضت لإطلاق نار أدى لمقتل أحد موظفيها وهو مهندس في الخمسينيات من العمر، وذلك بقرية الفواز التابعة لقضاء البطحاء شمال غرب مدينة الناصرية مركز المحافظة على الطريق الدولي".

وبين المصدر، ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة المهندس للطب العدلي، فيما اعتقلت قوة أمنية أخرى الجاني بعد محاولته الفرار وضبط سلاح الجريمة معه".