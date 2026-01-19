مشاجرة عائلية في بغداد.. مقتل امرأة وإصابة 4 أشخاص والأمن يتدخل

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل امرأة وإصابة 4 أشخاص آخرين، نتيجة مشاجرة عائلية لم تعرب أسبابها في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "المشاجرة التي وقعت ضمن منطقة أم الكبر والغزلان شرقي العاصمة، تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس وبندقية)".

ووفق المصدر، فإن قوة امنية تدخلت وتمكنت من نقل المصابين الى المستشفى والتحفظ عليهم، ونقل شخص آخر (متسبب بالمشاجرة) إلى مركز الشرطة كإجراء أصولي.