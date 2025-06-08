مشاجرة بين أصدقاء وسط البصرة تنتهي بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن مشاجرة اندلعت بين مجموعة من الأصدقاء وسط محافظة البصرة، أسفرت عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشادة كلامية تطورت إلى شجار عنيف بين مجموعة من الأصدقاء في أحد أحياء وسط البصرة، ما أدى إلى مقتل شاب في موقع الحادث، وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال أحد المتشاجرين"، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية جارية لمعرفة ملابسات الواقعة ودوافعها.