مسؤول إيراني رفيع يبحث في بغداد ملف تهريب السلاح

شفق نيوز - بغداد

أجرى قائد قوات الأمن الداخلي الإيراني العميد أحمد رضا رادان، اليوم الأحد، لقاءات رسمية مع المسؤولين الأمنيين في العاصمة العراقية بغداد التي وصلها يوم أمس، تركزت على ملف الحدود وتهريب السلاح، فضلاً عن ملفات أخرى.

والتقى المسؤول الأمني الإيراني الرفيع، بكل من وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في لقائين منفصلين، بحسب بيانين وردا لوكالة شفق نيوز.

وذكرت الداخلية العراقية، أن "الوزير عبد الأمير الشمري عقد، اجتماعاً موسعاً مع (القائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان)، بحضور عدد من القادة من كلا البلدين الجارين".

ووفق بيان الوزارة، فإن "الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتفعيل مذكرات التفاهم، وتحديد المجالات وجداول زمنية، لضمان تنفيذ الاتفاقيات وتحقيق الأهداف المتفق عليها".

ونقل البيان عن الوزير الشمري، قوله إن "التنسيق والتعاون بين العراق ودول الجوار أمر مهم جدا لتحقيق الأمن المشترك"، مبيناً أنه لا يمكن لأي دولة أن تعيش أو تستقر بمعزل عن باقي الدول".

وأوضح الشمري، وفقاً للبيان، أن "العمل الأمني بين البلدين أثمر عن إلقاء القبض على تجار خطيرين في تجارة المخدرات ومطلوبين بجرائم منظمة، فضلاً عن ضبط الحدود الدولية"، مشيراً إلى أن "هذا التعاون كانت نتائجه واضحة أيضا خلال الزيارة الأربعينية، وقد نفذت الخطة الخاصة بهذه المناسبة على أتم وجه".

على صعيد ذي صلة، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن العميد رادان التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، حيث تشاور الجانبان حول التعاون الثنائي.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن "المشاورات ركزت على تعزيز التعاون الأمني خاصة في المعابر الحدودية والتنسيق المشترك، لا سيما في مجالات تبادل المعلومات بين البلدين".

وسلطت الوكالة الضوء على موضوع نشاط المهربين خاصة في المناطق الحدودية بين البلدين، مبيّنة أنه "يشكل تحدياً أمنياً مشتركاً بين البلدين، حيث ازداد في السنوات الأخيرة تهريب السلاح في هذه المناطق الحدودية بسبب تحريض إسرائيلي، مما تحول إلى تحدٍ أمني"، على حد وصف الوكالة.