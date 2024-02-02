مسؤول أمريكي: العد التنازلي بدأ.. وموقع يكشف عن الجماعات والأهداف "المحتملة" بالضربات "الانتقامية" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ في الوقت الذي ينتظر فيه الكثيرون، الضربات الأمريكية التي ووعدت بتنفيذها اليوم في رداً على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، والأهداف التي يمكن أن يتم استهدافها، توصل موقع "الحرة" في تقرير له إلى الجماعات والأهداف "المحتملة".

وفي اثناء ذلك؛ قال مسؤول أميركي؛ إن العد العكسي للحملة الجوية ضد الميليشيات التابعة لإيران بدأ وساعة الصفر قريبة جدا، بحسب قناة سكاي نيوز.

أي جماعات؟

بعد الضربة التي نفذتها طائرة مسيرة في 28 كانون الثاني/يناير ضد "برج 22"، وهي قاعدة للدعم اللوجستي في الأردن على الحدود مع سوريا، ومقتل ثلاثة جنود أميركيين للمرة الأولى في المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، وجهت أجهزة الاستخبارات الأميركية أصابع الاتهام بالتحديد إلى "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مجموعة فصائل عراقية ذات نفوذ واسع تربطها علاقات وثيقة مع طهران.

وألمح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إلى أن "كتائب حزب الله" التي تعتبر أبرز فصيل في "المقاومة الإسلامية في العراق" تتحمّل مسؤولية الهجوم.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية" مسؤوليتها عن عشرات الهجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ على جنود أميركيين في العراق وسوريا يشكلون جزءا من التحالف الدولي المناهض للجهاديين.

وتعرضت القوات الأميركية لأكثر من 165 هجوما منذ بدء الحرب، ما يكشف عن مدى تصاعد التوتر الإقليمي.

ومن الفصائل التي أعلنت بشكل صريح انتماءها إلى "المقاومة الإسلامية في العراق" حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء.

وتصنّف واشنطن جميع هذه الفصائل التي تطالب بمغادرة القوات الأميركية العراق وتتضامن مع الفلسطينيين ضد إسرائيل، تنظيمات "إرهابية".

وتمثّل هذه الفصائل أيضا جزءا من قوات الحشد الشعبي، وهو تحالف مجموعات عسكرية تشكّل جزءا من القوات الأمنية العراقية الرسمية.

ما الأهداف؟

خلال الأسابيع القليلة الماضية، قصفت واشنطن مواقع لكتائب حزب الله وحركة النجباء في العراق.

فقد وجّهت القوات الأميركية ضربة لـ"مركز دعم لوجستي للحشد الشعبي" في وسط بغداد.

كما استهدفت منطقة جرف الصخر، وهي منطقة مغلقة ومحمية بإجراءات أمنية مشدّدة تتركّز فيها أنشطة الفصائل المسلحة وتقع على بعد ستين كيلومترا إلى الجنوب من بغداد.

كذلك، استهدفت منطقة القائم الحدودية حيث يقع معبر رسمي للعبور نحو سوريا، تحديدا إلى مناطق تتواجد فيها الفصائل الموالية لإيران في محافظة دير الزور السورية.

ويقول الخبير العسكري رياض قهوجي إن الولايات المتحدة "قد تسعى إلى ضرب مستودعات الأسلحة (في العراق)، ومناطق تنطلق منها طائرات مسيرة، وستحاول تحديد المستودعات التي تحتوي على صواريخ".

في سوريا، المناطق التي تتواجد فيها الفصائل العراقية وتقع "بشكل رئيسي" في الجانب الشرقي من سوريا القريب من الحدود العراقية "في منطقة دير الزور في الميادين والبوكمال، هما المركزان الأكبر اللذان من الممكن استهدافهما"، وفقا لقهوجي.

ويقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن "دير الزور المدينة، بادية تدمر التي تتواجد فيها مطارات تنطلق منها طائرات مسيرة، البوكمال و الميادين" أهداف محتملة، مشيرا إلى أنها "المناطق الأكثر (تعرضا) للاستهداف. و"ربما في مرحلة لاحقة منطقة حلب" في شمال سوريا.

تهدئة

ويؤكد عبد الرحمن الذي له شبكة واسعة من المصادر والمندوبين في سوريا، أنه "تمّ إخلاء العديد من القواعد والمواقع من مقاتلين موالين لإيران" في شرق محافظة دير الزور. فيما "انسحب قسم كبير من ضباط الحرس الثوري الإيراني إلى دمشق".

وفي إجراءات مماثلة في العراق، قال مسؤول في فصيل مدعوم من إيران، إنه "قام بإجراءات لمواجهة التهديدات الأميركية، من خلال نقل بعض المعدات وإخلاء بعض المعسكرات إلى مواقع بديلة".

وقال مسؤول آخر إن "بعض القيادات الميدانية" انتقلت إلى ايران، فيما انتقل آخرون إلى "مواقع آمنة".

ورغم توعّد واشنطن بالانتقام، يكرّر المسؤولون الأميركيون بأنهم لا يريدون الوصول الى "حرب أوسع" في الشرق الأوسط. كما نفت طهران وقوفها وراء الهجوم الذي قتل الجنود الأميركيين الثلاثة، وكرّرت بأنها لا تسعى إلى التصعيد.

وأعلنت كتائب حزب الله في نهاية يناير "تعليق" هجماتها ضد القوات الأميركية، وطالبت مقاتليها بـ"الدفاع السلبي إن حصل أي عمل أميركي عدائي تجاههم".

ويعفي بيان كتائب حزب الله إيران من مسؤولية الهجمات، مؤكدا أن طهران تعترض على الضغط والتصعيد ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا.

وأصدرت حركة النجباء بيانا الجمعة من جهتها تعهدت فيه بمواصلة الهجمات ضد الجنود الأميركيين، وحذّرت بأن "أي أستهداف (أميركي) سيواجه بردّ يناسبه".

وانتقدت وكيلة وزارة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف الخميس الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية واعتبرت أنها تشكّل أيضا "هجوما على سيادة" الدولة العراقية، وتعدّيا على "سيطرتها على السلاح وسياسات الأمن الوطني والخارجية".

وأكّدت أن هذا الملف يخضع ل"مشاورات حثيثة" مع المسؤولين العراقيين. ودعت المسؤولة الأميركية السلطات العراقية لضبط هذه المجموعات، قائلة "نودّ أن نرى مزيدا من الأفعال".