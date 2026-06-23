مخدرات ميسان تطيح بـ "أبو شيخة" العقل المدبر لشبكات التهريب والمطلوب بـ 15 قضية

شفق نيوز - ميسان

أعلنت مديرية شؤون مخدرات محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على الملقب بـ "أبو شيخة"، وهو أحد الأهداف الأمنية المهمة جداً وذات الأولوية القصوى، ويُعد العقل المدبر في إدارة شبكات تهريب وتجارة المخدرات وتوزيعها بين عدد من المحافظات العراقية.

وذكرت المديرية في بيان رسمي، أن المتهم مطلوب للقضاء بأكثر من (15) قضية تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة، مشيرة إلى أن جميع أشقائه محكومون سابقاً بقضايا مماثلة تخص تجارة هذه السموم.

وأشار البيان إلى إلقاء القبض على المتهم برفقة شقيقه في إحدى المناطق النائية التابعة لقضاء "العزير"، والتي اتخذاها ملاذاً ومخبأً لهما، مبيناً ضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة بحوزتهما.

وأكدت المديرية العامة لشؤون المخدرات استمرارها في تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات، وتجفيف منابعها، وضرب أوكارها، بما يضمن عدم السماح بزعزعة الأمن الاستقرار أو نشر السموم بين أبناء المجتمع.