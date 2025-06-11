مجهولون يقتلون مدنياً في بغداد وحادث سير يصيب 4 أشخاص بالبصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل مدني بإطلاق من قبل مسلحين شمال شرقي العاصمة، في أصيب أربعة أشخاص بحادث سير في البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة الشعب في بغداد ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت المكان وباشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث، ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

في حين أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، بإصابة ثلاثة شباب وامرأة، بحادث سير تسببت به "حفرة" تركتها شركة مسؤولة عن إنجاز طريق في قضاء شط العرب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حفرة تركتها الشركة المنفذة لشارع أنجز مؤخراً على طريق الشلامجة في قضاء شط العرب، تسببت مساء اليوم، بحادث سير أسفر عن إصابة ثلاثة شباب وامرأة بإصابات خطيرة".

ولفت المصدر إلى أن "المصابين الأربعة تم نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ اللازم من قبل الجهات المسؤولة حول الحفرة الموجودة في الطريق".

من جانبها، أعلنت دائرة صحة البصرة عن تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة خلال أيام عيد الأضحى، أسفرت عن إغلاق عدد من المحال والمطاعم والعيادات، وضبط وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وذلك ضمن جهودها لحماية الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وقال مدير عام دائرة صحة البصرة، عباس خلف التميمي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "شُعب الرقابة الصحية نفذت حملات ميدانية في عدد من مناطق المحافظة، أسفرت عن إتلاف أكثر من 1000 كغم من المواد الغذائية الفاسدة، وإغلاق 15 محلاً ومطعماً مخالفاً في مناطق متفرقة، من بينها قضاء أبي الخصيب، وشارع السايلو، والجمهورية، والطويسة".

وأوضح التميمي أن "الرقابة الصحية في قضاء أبي الخصيب أتلفت 400 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، فيما شهدت مناطق أخرى مخالفات نوعية، منها ضبط حوض دجاج متعفن في أحد مطاعم منطقة الجمهورية، إضافة إلى نحو 600 كغم من صدور وأجنحة الدجاج التالفة تم ضبطها في مطعم بمنطقة الطويسة".

وأضاف، أن "الإجراءات شملت أيضاً غلق عيادة أسنان مخالفة للضوابط الوزارية في منطقة كرمة علي، بعد تسجيل مخالفات مهنية وصحية"، مؤكداً أن "فرق التفتيش ستواصل جولاتها الرقابية اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يهدد صحة المواطنين أو يخالف الضوابط الصحية المعتمدة".