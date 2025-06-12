متفجرات تحيط بمكتب رئيس هيئة انتداب المحامين السابق في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، ليل الخميس الجمعة، بأن مكتب رئيس هيئة انتداب المحامين السابق في المحافظة، عمر الزهيري، تعرض لمحاولة استهداف بعبوات ناسفة وسط مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العبوات الناسفة كانت موضوعة قرب مكتب الزهيري في شارع الطابو، وسط بعقوبة"، مبيناً أن "القوات الأمنية تمكنت من كشف العبوات قبل انفجارها".

وأوضح المصدر أن "فريق مكافحة المتفجرات فكك إحدى العبوات بنجاح، فيما لا تزال عمليات البحث والتفكيك مستمرة لمعالجة عبوات أخرى محتملة في الموقع".

وأضاف أن "دوافع وتفاصيل الحادث لم تُعرف بعد، والتحقيقات ما تزال جارية لمعرفة الجهات التي تقف وراء محاولة الاستهداف".