كركوك.. إصابة شخصين بهجوم مسلح خلال مراسم دفن

شفق نيوز- كركوك

أُصيب شخصان بجروح، مساء اليوم الحمعة، جراء إطلاق نار استهدفهما داخل سيارة خلال مراسم دفن في محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع بالقرب من قرية سنور التابعة لقضاء داقوق، حيث نصب مسلحون كميناً لأشخاص كانوا مشاركين في مراسم التشييع، وأطلقوا النار عليهم أثناء توجههم إلى المقبرة".

وأضاف المصدر أن "الاستهداف أصاب شخصين كانا داخل عجلة، أحدهما أُصيب بجروح بليغة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأوضح أن "التحقيقات الأولية تشير إلى وجود خصومة سابقة بين الطرفين، رغم إتمام المصالحة بينهما في وقت سابق، ما يرجح أن الهجوم جاء نتيجة خلافات لم تحل بشكل نهائي".