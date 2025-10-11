كركوك.. توقيف شرطي أطلق النار على شاب

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم السبت، بأن شاباً أُصيب بنيران دورية أمنية بعد أن رفض التوقف عند إحدى النقاط في منطقة الشورجة وسط المدينة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية أطلقت النار باتجاه شاب كان يستقل دراجة نارية فجر اليوم، في منطقة الشورجة بعد أن لم يمتثل لأوامر التوقف، ما أسفر عن إصابته بجروح".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية بيّنت أن الشرطي الذي أطلق النار تم توقيفه وفق المادة (405) من قانون العقوبات العراقي، بتهمة الشروع بالقتل، فيما تم توقيف الشاب المصاب وصديقه أيضاً وفق المادة (240) بتهمة مخالفة الأوامر والتعليمات الأمنية".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً في الحادثة لمعرفة ملابساتها وظروفها الدقيقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع الأطراف المعنية".