كركوك.. القبض على 3 متهمين بسرقة منزل امرأة مسنّة والاعتداء عليها

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الخميس، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين نفذوا عملية سطو داخل أحد المنازل في المحافظة، حيث اعتدى المهاجون على امرأة مسنّة وسرقوا منها مبلغ مالي.

وذكر مصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المتهمين الثلاثة اقتحموا أحد المنازل واعتدوا على امرأة كبيرة في السن قبل أن يسرقوا مبلغاً قدره 8 ملايين دينار".

وأضاف، أن "مفارز القوات الأمنية تعقبت الجناة وتمكّنت من القبض عليهم خلال وقت قياسي، فضلاً عن استعادة كامل المبلغ المسروق"، مبينا أن "المتهمين أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".