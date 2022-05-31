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كركوك.. اشخاص يدعون انتماءهم للبيشمركة يطلقون النار على قوة عسكرية

Category: أمـن

Date: 2022-05-31T20:18:30+0000
كركوك.. اشخاص يدعون انتماءهم للبيشمركة يطلقون النار على قوة عسكرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن اشخاصاً يدعون انتماءهم لقوات البيشمركة اطلقوا النار على نقطة للجيش العراقي في محافظة كركوك، فيما رد الأخير واصاب أحدهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة تم توقيفهم عند نقطة للجيش العراقي في محافظة كركوك، وقد ادعوا انتماءهم للبيشمركة وعند مطالبة الجيش بهوياتهم رفضوا إبرازها".

وأضاف المصدر، أن "جندياً من الجيش طلب منهم التوقف لغرض الاتصال بمراجعه العسكرية، إلا أن احد الأشخاص داخل العجلة قام برمي 10 اطلاقات بالمسدس باتجاهات مختلفة ومنها نقطة الجيش فقامت السيطرة بالرد على مصادر النيران".

ولفت الى أن "احد الأفراد داخل العجلة اصيب نتيجة الرد من الجيش"، مؤكداً أن "قوات الجيش والبيشمركة تقوم بالتدقيق وتعمل بصورة مشتركة".

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