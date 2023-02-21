السلطات العراقية تعتقل مسؤولين خطيرين بداعش و تضبط أكثر من نصف مليون دولار بحوزة مهرب

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على ثلاثة مسؤولين "خطيرين" من تنظيم داعش في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، انه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة ( استخبارات وأمن ) الفرقة الرابعة عشر وبمشاركة مفرزة من قسم استخبارات ومكافحة إرهاب الحويجة و قوة من اللواء الحادي والستين الحشد الشعبي تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة.

ووفقا للبيان فقد أسفر عن إلقاء القبض على( 3 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة( 4 إرهاب )، وقد كانوا يعملون في تنظيم داعش، (الاول ما يسمى مسؤول تجهيز ونقل العبوات الناسفة والثاني ما يسمى مسؤول توزيع الكفالات إلى عوائل داعش الإرهابية والثالث ما يسمى مسؤول على تجنيد الشباب والبنات وحثهم على مبايعة داعش)، مشيرا إلى أنه قد جرى تسليمهم إلى جهة الطلب أصولياً.

وعلى صعيد اخر القى جهاز الأمن الوطني، القبض على متهم بتهريب العملة في محافظة صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه إستكمالاً لجهود في ملاحقة مهربي الدولار والمضاربين بأسعاره، تمكنت مفارز جهازنا في محافظة صلاح الدين استناداً إلى معلومات إستخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على شخص كان يروم تهريب (605) آلاف دولار بطريقة غير شرعية".

وأضاف البيان أنه قد تم تدوين إفادة المتهم أصوليًا وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون.

في غضون ذلك أعلن وزارة الداخلية انطلاق عملية "ثأر الشهيد ضياء حامد حيدر" التي تستهدف تجار ومروجي وناقلي المخدرات وكل من لهم مساس بها.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عناصر المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية باشروا بواجبات نوعية بوتيرة متسارعة بناءً على معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية تمكنت في بداية انطلاقها من ضبط شبكة تجار مخدرات بالكامل بعد استشهاد شهيد الواجب البطل (ضياء حامد حيدر) أثناء عملية مطاردتهم.