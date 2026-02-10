قوة أمنية تعتقل مدير مطار النجف السابق فور وصوله البلاد

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال مدير مطار النجف السابق فايد الشمري فور وصوله إلى البلاد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن السلطات الأمنية اعتقلت مدير مطار النجف الدولي السابق والقيادي في حزب الدعوة فايد الشمري، فور وصوله، اليوم، إلى البلاد أثناء هبوط طائرته في مطار النجف الدولي.

وأوضح المصدر، أن "الشمري محكوم غيابياً بالسجن عشر سنوات منذ عام 2024، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983، بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة في عقد بقيمة 72 مليون دولار داخل مطار النجف".

وأضاف أن "الشمري سيتم شموله بقانون العفو العام بعد تسوية الأضرار التي تسبب بها للمال العام".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في 23 أيار 2024، صدور حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأسبق فائد كاظم نون الشمري، بعد إدانته بالتعاقد مع معمل داخل المطار دون موافقات أصولية ومن دون رقابة صحية، بقصد تحقيق منفعة على حساب الدولة، استناداً إلى المادة (331) من قانون العقوبات.