قصف صاروخي يستهدف معسكر زيلكان شمال الموصل

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في محافظة نينوى، يوم الأحد، بأن قصفاً صاروخياً استهدف معسكر زيلكان شمال مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال مدير ناحية زيلكان محمد امين، لوكالة شفق نيوز، إن 8 صواريخ أطلقت باتجاه معسكر زيلكان شمال الموصل، مضيفا ان الصواريخ لم تعبر الجبل الفاصل بين ناحية بعشيقة ومعسكر زيلكان.

وقال ايضا ان مكان سقوط الصواريخ لم تكتشف حتى الآن.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.