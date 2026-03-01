3 قتلى من كتائب حزب الله جراء القصف الجوي في الأنبار (تحديث)

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بتعرض مقرات تابعة لكتائب حزب الله لقصف جوي في منطقة عكاشات ضمن قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "غارات جوية استهدفت عدداً من المقار التابعة لكتائب حزب الله في منطقة عكاشات"، مبيناً أن "معلومات أولية تشير إلى أن الضربات قد تكون نُفذت من قبل الجيشين الأميركي والإسرائيلي".

وأضاف أن "القصف أسفر عن سقوط 3 قتلى بين صفوف كتائب حزب الله"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الاستهداف".

هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت سابق من اليوم الأحد، شن 23 هجوماً مسيراً على قواعد أميركية في العراق والمنطقة.

بدورها، أعلنت جماعة تُطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم"، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قواعد أميركية في مدينة أربيل.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.