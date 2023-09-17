قصف جوي يستهدف عجلة محملة بالأسلحة في سنجار

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي، يوم الأحد، بتعرض عجلة محملة بالأسلحة تابعة لقوات موالية لحزب العمال الكوردستاني إلى قصف جوي وذلك في قضاء سنجار غرب مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وذكر المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن طائرة مسيرة نفذت هجومًا على سيارة محملة بالأسلحة، والتي كانت تابعة لوحدات مقاومة سنجار الموالية لحزب العمال.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم نفذ في منطقة "جل ميران" بجبل سنجار.

وعلى الرغم من عدم ذكر المصدر لأية خسائر بشرية نتيجة للقصف، إلا أنه أكد تدمير المركبة بشكل كامل.