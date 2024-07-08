قصف "تركي" يستهدف عجلة تقل "مقاتلين عماليين" في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة نينوى، يوم الاثنين، بإصابة ثلاثة اشخاص يعتقد أنهم عناصر حزب العمال الكوردستاني بقصف جوي تشير المعلومات الأولية أنها لطائرة مسيرة تركية نفذت في قضاء سنجار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضربة الجوية استهدف سيارة مدنية نوع (توسان) يستقلها ثلاثة إيزيديين يرجح أنهم من حزب العمال الكوردستاني، على الطريق الرابط بين مجمع تل قصب وقضاء سنجار غرب الموصل".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، ولم يتبين ما إذا كان هناك قتلى بينهم".