سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قتيلان بهجوم مسلح جنوب غرب مدينة بعقوبة

Category: أمـن

Date: 2021-01-26T07:29:57+0000
قتيلان بهجوم مسلح جنوب غرب مدينة بعقوبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى اليوم الثلاثاء باغتيال مدير دعاية انتخابية لعضو مجلس النواب رعد الدهلكي مع ابن شقيقه بهجوم مسلح جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مجهولين اغتالوا مدير دعاية انتخابية مع ابن شقيقه في منطقة "المرادية" جنوب غرب بعقوبة، مبينا أن المسلحين أطلقوا النار على سيارة الضحية.

واضاف المصدر أن الضحية صاحب "علوة" لبيع الفواكه والخضر ويمارس نشاط الترويج الانتخابي.

يذكر أن النائب رعد الدهلكي ينتمي لكتلة اتحاد القوى وعضو لمجلس النواب العراقي منذ ثلاث دورات برلمانية.

related

هجومان ليليان لداعش على الجيش العراقي والحشد الشعبي شمالي بغداد وبابل

Date: 2019-06-04 00:59:15
هجومان ليليان لداعش على الجيش العراقي والحشد الشعبي شمالي بغداد وبابل

بالصور.. 3 صواريخ كاتيوشا تستهدف الخضراء والمنصور ببغداد

Date: 2020-03-05 21:17:08
بالصور.. 3 صواريخ كاتيوشا تستهدف الخضراء والمنصور ببغداد

جريح بتفجير قرب موقع هجوم داعش على الحشد في صلاح الدين

Date: 2021-01-24 08:57:09
جريح بتفجير قرب موقع هجوم داعش على الحشد في صلاح الدين

مقتل عنصر في الحشد الشعبي بهجوم لداعش في قضاء خانقين

Date: 2019-12-04 09:02:45
مقتل عنصر في الحشد الشعبي بهجوم لداعش في قضاء خانقين

داعش يختطف ويصيب اربعة أشخاص في ثالث هجوم خلال ساعات في العراق

Date: 2020-08-24 20:21:42
داعش يختطف ويصيب اربعة أشخاص في ثالث هجوم خلال ساعات في العراق

بمشاركة الأمن والاهالي .. احباط هجوم لداعش على منزل مسؤول عراقي

Date: 2020-11-21 06:40:04
بمشاركة الأمن والاهالي .. احباط هجوم لداعش على منزل مسؤول عراقي

مقتل زعيم قبلي وابن شقيقه واصابة آخر بهجوم لداعش قرب مدينة الموصل

Date: 2019-07-24 07:21:55
مقتل زعيم قبلي وابن شقيقه واصابة آخر بهجوم لداعش قرب مدينة الموصل

القوات الامنية تباغت داعش ليلا وتوقع قتلى في صفوفه شرقي صلاح الدين

Date: 2020-05-12 07:29:01
القوات الامنية تباغت داعش ليلا وتوقع قتلى في صفوفه شرقي صلاح الدين