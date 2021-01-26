قتيلان بهجوم مسلح جنوب غرب مدينة بعقوبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى اليوم الثلاثاء باغتيال مدير دعاية انتخابية لعضو مجلس النواب رعد الدهلكي مع ابن شقيقه بهجوم مسلح جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مجهولين اغتالوا مدير دعاية انتخابية مع ابن شقيقه في منطقة "المرادية" جنوب غرب بعقوبة، مبينا أن المسلحين أطلقوا النار على سيارة الضحية.

واضاف المصدر أن الضحية صاحب "علوة" لبيع الفواكه والخضر ويمارس نشاط الترويج الانتخابي.

يذكر أن النائب رعد الدهلكي ينتمي لكتلة اتحاد القوى وعضو لمجلس النواب العراقي منذ ثلاث دورات برلمانية.