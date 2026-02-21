في 5 محافظات.. مقتل وإصابة 4 أشخاص ومحاولة انتحار واعتقال 9 متهمين

شفق نيوز- بغداد/ محافظات

أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم السبت، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، والقبض على 9 متهمين أغلبهم أجانب، بالإضافة إلى تسجيل محاولة انتحار، وذلك في حوادث مختلفة شهدتها خمس محافظات عراقية.

والبداية في كركوك، إذ أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بـ"مقتل شخص وإصابة آخر بجروح إثر نشوب شجار مسلح بين عائلتين تربطهما صلة قرابة في منطقة شوراو"، مبيناً أن "القتيل كانت لديه خلافات سابقة مع عائلة زوجته".

وفي نينوى، ذكر مصدر للوكالة، أن "شخصين أُصيبا برضوض بعد اندلاع مشاجرة بين منتسبي مقر اتحاد الصحفيين العراقيين وسكان منطقة حي الوحدة جنوب شرقي الموصل بسبب توافد المراجعين والمنتسبين إلى هذا المقر الجديد الواقع داخل منطقة سكنية وهو ما أثار استياء بعض السكان".

وعن محاولة الانتحار، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بـ"محاولة انتحار فاشلة لشاب سكب مادة النفط على نفسه في شارع المتنبي بالعاصمة بغداد، وتم إنقاذه قبل إضرام النار بنفسه ونقله إلى أحد مراكز الشرطة".

وفي السياق الأمني أيضاً، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية في بيان ورد للوكالة، "القبض على 8 متسللين أجانب من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود في منفذ زرباطية الحدودي في واسط بطريقة غير شرعية".

وأخيراً في البصرة أقصى جنوب البلاد، إذ أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بـ"القبض على متهم بسرقة محرك مركبة نوع GMC كانت متروكة أمام دار أحد المواطنين".