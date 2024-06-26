في نينوى.. امرأة تقتل زوجها عن طريق عشيقها بعد اكتشاف الخيانة

شفق نيوز/ افادت شرطة نينوى، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على امرأة قتلت زوجها عن طريق عشيقها.

وذكرت الشرطة في بيان اليوم، أن قسم شرطة تلكيف تمكن من كشف جريمة قتل احد المواطنين، وإلقاء القبض على الجناة خلال أقل من ست ساعات بعد وقوع الجريمة.

وأوضح البيان، أنه "بعد إجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع الادلة تبين ان المتهم قام بارتكاب الجريمة بالتعاون مع زوجة المجنى عليه بعد اكتشاف وجود علاقة وخيانة زوجية بين زوجة المجنى عليه والمتهم".

ووفقا للبيان، فقد تم تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف وصدقت قضائياً، وتمت احالتهم الى القضاء المختص لتقرير مصيرهما.