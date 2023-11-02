في محافظتين.. السجن لموظف اهدر ملايين الدولارات وضبط 10 كيلوغرامات من الكرستال

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بأن محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً بالسجن ضد مدان بهدر ملايين الدولارات، في حين تم احباط ادخال كمية كبيرة من المخدرات جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالسجن لمدة 45 عاما ضد متهم تمت إدانته بإجبار موظفين حكوميين في لجنة تقدير العقارات على تقدير عقارات أعلى من قيمتها الحقيقية في النجف، حيث أدى فعله إلى الحصول على قرض بقيمة 10 مليون دولار من المصرف العراقي للتجارة".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 290 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي البصرة؛ تمكنت قوات الحدود من احباط محاولة إدخال (10) كغم من المخدرات عبر شط العرب.

وذكر بيان لقوات الحدود ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز الفوج الثالث في لواء حدود السواحل تمكن من ضبط (10) كغم من المخدرات نوع "كرستال".

وأضاف أن العملية جاءت بعد رصد متهمين من خلال الكاميرات الحرارية حاولوا إدخالها إلى البلاد عبر شط العرب، مشيرا إلى تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.