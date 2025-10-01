في محافظتين.. اعتقال شخص حاول قتل أمه وشقيقه وتحرير فتاة مختطفة

شفق نيوز- ديالى/ بغداد

أعلنت قيادة شرطة ديالى، مساء اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخص اعتدى على أمه وشقيقه طعناً بسكين نتيجة خلافات عائلية، فيما تم تحرير فتاة مختطفة واعتقال خاطفها في العاصمة بغداد.

وذكرت شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تلقت بلاغاً من قسم شرطة المقدادية عن مشاجرة في الحي العسكري وتم الانتقال الى محل الحادث وتبين حصول اعتداء من قبل شخص على والدته وشقيقه بواسطة سكين، ما أدى إلى إصابتهما بجروح، وتم نقلهما إلى مستشفى المقدادية العام لتلقي العلاج.

وأشارت إلى تشكيل فريق عمل أمني وتم إلقاء القبض على المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقي (الشروع بالقتل)، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي بغداد، ذكرت قيادة شرطة الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تلقت بلاغاً عن عملية اختطاف لفتاة، مبينة أنه "تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الحرية ونجدة الحرية للتوصل للمتهم بالسرعة، وبالفعل تمكن فريق العمل من التوصل للمتهم وتحديد مكان تواجده".

وأكدت أنه بعد متابعة دقيقة لكاميرات المراقبة وتعقب خط سير المتهم، جرى القبض عليه بكمين محكم، وبعد التحقيق معه تم الاستدلال على مكان احتجاز المختطفة، حيث تم الانتقال على الفور لمحل تواجدها وتحريرها.