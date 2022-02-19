سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في ذي قار.. متظاهر ينجو من محاولة اغتيال وشاب يقدم على الانتحار

Category: أمـن

Date: 2022-02-19T17:24:03+0000
في ذي قار.. متظاهر ينجو من محاولة اغتيال وشاب يقدم على الانتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار، يوم السبت، بنجاة متظاهر بارز من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون، فيما أقدم شاب على الانتحار حزناً على وفاة والدته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المتظاهر منذر البدري اصيب برصاصات في جسده نتيجة هجوم مسلح نفذه مجهولون في قضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أنه "تم نقله إلى المشفى التركي لتلقي بعد الهجوم المسلح".

وبين ان "المتظاهر البدري يعد المتهم البارز والاول في اغلاق حقل الگطيعة النفطي، اشهر الحقول النفطية في غربي محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين".

من جانب آخر، ذكر المصدر، أن "طالباً يدعى (امجد قاسم ماجد) تولد ۲۰۰۰، في منطقة حاوي العباس بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، قام بإطلاق النار على نفسه في بطنه من سلاح بندقية كلاشنكوف بسبب وفاة والدته".

وأشار إلى أن "ذويه قاموا بنقله الى مستشفى الناصرية (التركي) لتلقي العلاج".

 

related

فشلت عملية انقاذه.. انتحار شاب جنوبي العراق

Date: 2021-02-17 18:35:57
فشلت عملية انقاذه.. انتحار شاب جنوبي العراق

انتحار شاب ودهس مواطن بسيارة حكومية وضبط مخلفات حربية قرب مرقد ديني جنوبي العراق

Date: 2022-01-19 21:03:51
انتحار شاب ودهس مواطن بسيارة حكومية وضبط مخلفات حربية قرب مرقد ديني جنوبي العراق

مراهق بعمر 16 عاماً ينتحر بظروف غامضة في ذي قار

Date: 2021-11-22 19:24:17
مراهق بعمر 16 عاماً ينتحر بظروف غامضة في ذي قار

مصرع صبي في ديالى وشاب ينتحر بذي قار

Date: 2021-09-29 17:59:45
مصرع صبي في ديالى وشاب ينتحر بذي قار

بعد مواجهات ليلية عنيفة .. ذي قار تغلق المحافظة بشكل تام وتتأهب لأنذار

Date: 2020-04-04 07:19:24
بعد مواجهات ليلية عنيفة .. ذي قار تغلق المحافظة بشكل تام وتتأهب لأنذار

تفكيك عبوة ناسفة في ذي قار وأخرى في البصرة دون إصابات

Date: 2021-01-28 15:44:57
تفكيك عبوة ناسفة في ذي قار وأخرى في البصرة دون إصابات

ذي قار.. نزاع عشائري "طاحن" وسط عجز قوات الأمن

Date: 2021-03-22 16:50:08
ذي قار.. نزاع عشائري "طاحن" وسط عجز قوات الأمن

بعد خروجه من السجن.. رصاصة "مجهولة" تنهي حياة ثلاثيني جنوبي العراق

Date: 2021-07-28 19:46:39
بعد خروجه من السجن.. رصاصة "مجهولة" تنهي حياة ثلاثيني جنوبي العراق