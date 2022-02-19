في ذي قار.. متظاهر ينجو من محاولة اغتيال وشاب يقدم على الانتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار، يوم السبت، بنجاة متظاهر بارز من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون، فيما أقدم شاب على الانتحار حزناً على وفاة والدته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المتظاهر منذر البدري اصيب برصاصات في جسده نتيجة هجوم مسلح نفذه مجهولون في قضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أنه "تم نقله إلى المشفى التركي لتلقي بعد الهجوم المسلح".

وبين ان "المتظاهر البدري يعد المتهم البارز والاول في اغلاق حقل الگطيعة النفطي، اشهر الحقول النفطية في غربي محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين".

من جانب آخر، ذكر المصدر، أن "طالباً يدعى (امجد قاسم ماجد) تولد ۲۰۰۰، في منطقة حاوي العباس بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، قام بإطلاق النار على نفسه في بطنه من سلاح بندقية كلاشنكوف بسبب وفاة والدته".

وأشار إلى أن "ذويه قاموا بنقله الى مستشفى الناصرية (التركي) لتلقي العلاج".