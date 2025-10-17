في ثلاث محافظات.. انتحار عنصر أمني واعتقال سارقي "أغطية المجاري" وضبط مخدرات

شفق نيوز- النجف/ ذي قار/ البصرة

أفادت مصادر أمنية بمحافظات النجف وذي قار والبصرة، يوم الجمعة، بإقدام عنصر أمني على الانتحار بظروف غامضة، وإلقاء القبض شخصين سرقا عدداً من أغطية شبكات الصرف الصحي، وضبط مواد مخدرة في منفذ حدودي.

وقال المصدر في النجف لوكالة شفق نيوز، إن "عنصراً أمنياً أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص داخل عجلته في أحد شوارع مدينة الكوفة وسط محافظة النجف، في ظروف غامضة".

وأضاف أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيق لمعرفة الملابسات.

وفي محافظة ذي قار، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن "قوة أمنية اعتقلت شخصين يقومان بسرقة أغطية المجاري وسط مدينة سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وقد اعترفا بتنفيذ أكثر من عشر جرائم سرقة في القضاء المذكور".

وإلى البصرة، حيث أكد المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية مواد طبية (كريمات مختلفة) ممنوعة من الاستيراد، مخبأة خلف مواد مصرح بها ومعدة للتهريب إلى داخل البلاد، كونها لا تحمل موافقات استيراد من وزارة الصحة".

وفي السياق، ألقت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، القبض على مسافر عراقي بحوزته "حشيشة وحبوب مخدرة".