في بغداد وديالى.. انتشال جثة عامل نظافة ومصرع مواطن بسبب باب عجلة

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، انقاذ عامل نظافة وانتشال جثة زميل له داخل فتحة للصرف الصحي ببغداد، فيما لقي مواطن مصرع بحادث سير "مروع"، شرقي ديالى.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فرقها الإنقاذية نجحت بالنزول الى فتحة للصرف الصحي بعمق كبير وانقاذ عامل نظافة أصيب بحالة اختناق شديد وانتشلت جثة الآخر في منطقة الدورة، جنوب بغداد".

واضاف البيان أن "الفرق تمكنت من إخراج العامل المختنق المصاب اولاً لتقدم له الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي قبل تأمين نقله الى مستشفى لتلقي العلاج اللازم فيها بالتزامن مع انتشال جثة العامل الآخر الذي فارق الحياة نتيجة الاختناق أيضا بغاز الميثان الخانق الذي يتولد من تحلل المواد العضوية ويتركز في فتحات الصرف الصحي بسبب ثقل وزن الغاز بالنسبة للغازات الأخرى".

واكدت مديرية الدفاع المدني ان "سبب حادث كان نتيجة الإهمال بارتداء معدات السلامة ومنها أجهزة التنفس او استخدام مخليات ودافعات الهواء قبل النزول داخل فتحات الصرف الصحي".

ديالى .. "فتحة باب" سيارة تودي بحياة مواطن الى الموت

من جهة أخرى قال مصدر امني بمحافظة ديالى لوكالة شفق نيوز إن "مدنيا لقي مصرعه بحادث دهس غير متعمد في ناحية كنعان (١٨كم)، شرقي بعقوبة".

وأضاف المصدر أن "المدني فارق الحياة خلال مروره بجانب سيارة مركونة وفي تلك الأثناء فتح أحد الأشخاص المتواجدين بفتح باب السيارة للنزول ما سبب صدم الضحية والقاءه أمام سيارة مسرعة دهسته.