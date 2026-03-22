فصيل عراقي يكشف كواليس طلب واشنطن والناتو "الهدنة"

شفق نيوز- بغداد

كشف فصيل "أولياء الدم"، أحد فصائل المقاومة المسلحة في العراق، مساء اليوم الأحد، عن طلب الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من الحكومة العراقية هدنة مع فصائل المقاومة العراقية لتأمين إخراج قواتهم عبر مطار بغداد الدولي.

وذكر الناطق باسم الفصيل، أبو مهدي الجعفري في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "الأميركيين والناتو طلبوا من الحكومة العراقية هدنة مع فصائل المقاومة العراقية 24 ساعة لإنهاء خروج قواتهم من قاعدة (فكتوري) في بغداد إلى تركيا".

وأشار الجعفري إلى أن "أكثر فصائل المقاومة العراقية التي وصلها طلب الحكومة وافقت على الهدنة شريطة عدم تعرض مواقع الحشد للاستهداف من سامراء إلى كربلاء".

وأضاف أن "طائرات (أس ثلاثين) التابعة للناتو فشلت أمس بالهبوط في قاعدة فكتوري بسبب كثافة النيران من فصائل المقاومة على القاعدة المذكورة".

وكان مصدر حكومي مطلع، نفى أمس السبت، وجود أي تخويل من رئيس الوزراء العراقي "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني للتفاوض أو الحوار مع الفصائل المسلحة بشأن "هدنة".

وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أول أمس الجمعة، سحب جميع أفراد بعثته من العراق ⁠بأمان إلى ⁠أوروبا، وذلك على وقع استمرار الحرب في المنطقة.

بدورها أعلنت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، في وقت سابق من اليوم، تنفيذ 21 عملية عسكرية استهدفت قواعد ومصالح "الاحتلال" في البلاد والمنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية الإقليمية.

وذكرت "المقاومة" في بيان رسمي، أن مقاتليها نفذوا هذه الهجمات باستخدام عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، مشيرة إلى أن العمليات تأتي ضمن سياق الرد على التحركات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.