غرق شاب والعثور على بقايا 3 صواريخ جنوبي العراق

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار، يوم الخميس، تسجيل عدد من الحوادث الأمنية توزعت بين حالة غرق والعثور على مخلفات صاروخية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر قرابة العشرين عاماً، وهو كاسب يقطن في قضاء الشطرة (حي السيدة زينب)، لقي مصرعه غرقاً أثناء السباحة في نهر الوفاء ضمن منطقة 7 نيسان في ذات القضاء، حيث تم انتشال جثته من قبل المواطنين ونقله للطب العدلي".

وفي سياق آخر، أشار المصدر إلى "العثور على أجزاء من صاروخ مجهول الطراز في قضاء الغراف، قرب مدرسة الجداول في قرية آل شجان، حيث تم توجيه مفارز الدفاع المدني إلى الموقع، ولم تُسجل أية إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وأضاف، أن" مفارز الدفاع المدني توجهت أيضاً إلى قرية آل خليوي في قضاء الإصلاح، عقب بلاغ بوجود بقايا صاروخ آخر قرب مدرسة التضامن، وتبيّن أنه من طراز غير معروف ولم يسفر عن أي أضرار".

وفي قضاء سوق الشيوخ، وبالتحديد في منطقة أم الحلان، أشار المصدر إلى أنه "تم العثور على صاروخ كاتيوشا تالف داخل أرض زراعية، حيث جرى رفعه من قبل فرق الدفاع المدني دون وقوع أي حادث يذكر".