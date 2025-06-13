عين الأسد تُربك وضع "البغدادي" والأنبار تدخل حالة الإنذار "ج"

شفق نيوز/ أكد مصدر أمني رفيع في محافظة الأنبار، يوم الجمعة، أن الوضع الأمني في ناحية البغدادي "غير مطمئن"، في ظل استمرار محاولات استهداف قاعدة عين الأسد الجوية من قبل طائرات مسيّرة يُشتبه بأنها تابعة لفصائل مدعومة من إيران، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية العراقية والدولية أسقطت خلال الساعات الماضية عددًا من المسيّرات في سماء المنطقة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "ناحية البغدادي تشهد منذ أيام توتراً أمنياً ملحوظاً بسبب محاولات متكررة لاستهداف قاعدة عين الأسد، التي تعد من أكبر القواعد الجوية في العراق وتضم قوات عراقية وأخرى من التحالف الدولي”.

وأضاف أن "التطور الأخطر يتمثل باستخدام طائرات مسيّرة صغيرة الحجم، يصعب رصدها أحيانًا، وتحلق على ارتفاعات منخفضة مستهدفة منشآت القاعدة".

وأشار المصدر إلى أن "اليوم شهدت سماء الأنبار إسقاط عدد من هذه المسيّرات قبل وصولها إلى محيط القاعدة، وهو ما يشير إلى جاهزية الدفاعات الجوية، لكن استمرار هذه المحاولات يُعد مؤشرًا مقلقًا على تصاعد التهديدات في المنطقة".

وأضاف أن "الاعتماد على المسيّرات لا يعكس فقط تطوراً في أدوات الهجوم، بل يشير أيضاً إلى وجود رسائل سياسية وأمنية وراء هذه العمليات، في وقت تشهد فيه الساحة الإقليمية توترًا على خلفيات متعددة".

وحذر المصدر من أن "استمرار هذه المحاولات قد يدفع إلى تغييرات في الانتشار الأمني داخل قضاء هيت والبغدادي، وربما استدعاء تعزيزات أو تفعيل حالة الإنذار المبكر في محيط القواعد الحيوية بالأنبار".

وتابع المصدر أن "الوضع يتطلب موقفًا واضحًا من الحكومة المركزية لضبط سلاح الفصائل خارج إطار الدولة، وضمان عدم استخدام أراضي الأنبار في أي صراع إقليمي لا يخدم مصالح العراق"، مؤكدًا أن "أمن المواطنين في البغدادي وهِيت والرمادي لا يجب أن يكون رهينة لصراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل".

من جانبه أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، أنه تم تفعيل الإنذار (جيم) في جميع مناطق المحافظة، كإجراء احترازي عقب سقوط عدد من المسيّرات التي يُشتبه بأنها إيرانية.

وأوضح الكبيسي، لوكالة شفق نيوز أن "تفعيل الإنذار جاء بعد رصد سقوط مسيّرات في مناطق متفرقة من الأنبار، إلا أنها لم تُخلّف أضراراً تذكر"، مشيراً إلى أن "المسيرات على الأرجح سقطت بسبب بُعد المسافة وضعف التوجيه".

وأضاف الكبيسي أنه "لا توجد أي تحركات أو نشاطات غير اعتيادية لقوات التحالف الدولي في محيط قاعدة عين الأسد الجوية"، مؤكداً أن "الوضع الأمني مستقر وتحت سيطرة القوات الأمنية".