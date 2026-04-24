عمليات في ديالى وكركوك .. ضبط 31 صقراً نادراً ونحو 40 متسللاً اجنبياً

شفق نيوز - ديالى / كركوك

أعلنت شرطة البيئة في محافظة ديالى، يوم الجمعة، أن قواتها نفذت عملية "نوعية مفاجئة" أسفرت عن ضبط 31 صقراً حراً في منطقة بلدروز، وذلك ضمن جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وأكدت الشرطة في بيان، أنه جرى التحفظ على الصقور وتسليمها "كأمانات" إلى جهة مختصة لحين صدور قرار قاضي التحقيق بشأنها، مشيرة إلى مشاركة قوة من مكافحة الجريمة المنظمة في العملية، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات ضد المخالفين وحماية الثروات الطبيعية في البلاد.

وفي جانب آخر أفادت شرطة محافظة كركوك، بإلقاء القبض على 39 متسللاً أجنبياً من الجنسيتين الأفغانية والباكستانية في ناحية "قره هنجير" شمالي المحافظة.

وذكرت الشرطة في بيان، أن "العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، موضحةً أن "المتسللين مخالفون لشروط الإقامة القانونية وضوابط الدخول إلى البلاد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة".

وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك، عامر نوري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "العمليات الأمنية مستمرة وفق خطط استخبارية دقيقة تستهدف ملاحقة المتسللين والمخالفين للقانون، بما يعزز من أمن واستقرار المحافظة".

وأضاف أن "قيادة الشرطة تعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لضبط الحدود الداخلية ومنع أي حالات تسلل، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين دون استثناء".