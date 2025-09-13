عمليات بغداد تصدر توضحيا بشأن نبأ اختفاء 8 شباب في الطارمية

شفق نيوز- بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، فقدان 8 شباب في منطقة الطارمية بالعاصمة، فيما بينت أنه جرى اعتقال مطلوبين في المنطقة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منصات التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية، تداولت خبر فقدان (8) شباب في الطارمية بظروف غامضة، وهنا تود قيادة عمليات بغداد ان توضح، أنه جرى اعتقال ثلاثة متهَمين وفق مذكرات قبض قضائية في وقت سابق، واحالتهم الي الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية".

وبينت أن "اثنين من المطلوبين منهم في محافظة بابل والآخر في بغداد، وليس كما تم تداوله في الوكالات الاعلامية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفائهم. لذى اقتصى التنويه".

وكان النائب محمود حسين القيسي، اكد في تدوينة له قبل قليل، أنه "في الأيام الماضية، فقد ثمانية من شبابنا في الطارمية بظروف غامضة، دون أي توضيح رسمي حتى الآن من قبل الجهات الأمنية المختصة عن تفاصيل الحادث والجهة المسؤولة عنه".

وتابع "نطالب معالي وزير الداخلية بما عرفناه عنه من شجاعة ومهنية ومبادرة بالكشف الفوري عن مصيرهم، والوقوف على أسباب اختفائهم، ومصارحة الرأي العام بالحقيقة، فحياة الناس وأمنهم لا تتحمل هذا الصمت بعد كل ما تحقق من أمن واستقرار في القضاء بعد سنوات من المعاناة والخوف والقلق التي عاشها اهلنا في الطارمية، بسبب تداعيات مرحلة مواجهة الارهاب".