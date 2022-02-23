عمليات بغداد تحدد الطرق المقطوعة أمام سير العجلات والدراجات بأنواعها كافة بالزيارة الرجبية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الأربعاء عن طرق سير الزائرين التي تم قطعها امام سير العجلات والدراجات بأنواعها وبضمنها الـ (تكتك، الستوتة) داخل العاصمة ضمن خطة الزيارة الرجبية.

ويقصد المسلمون الشيعة في داخل وحارج مرقد الامام موسى بن جعفر الكاظم، وحفيده الإمام محمد بن علي الجواد نهاية شهر رجب الهجري لإحياء زيارة وفاة الامام الكاظم.

ونوهت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى اهم الطرق التي تــم قطعها امـــام سير العــجلات والدراجات، والتي من المحتمل قطعها حسب كثافة الزوار وبذلك ندعو سالكي الطريق الى تجنب تلك الطرق:

اولاً طرق قاطع الكرخ:

1-ساحة شهداء البياع-تقاطع البياع-مجسر القادسية -النسور-تقاطع دمشق -شارع مطار المثنى-ساحة عدن.

2-شارع 9 نيسان حي العامل -جسر حي العامل باتجاه نفق الشرطة -شارع الربيع -ساحة عدن.

3-جسر الصرافية -تقاطع براثا -شارع براثا- ساحة عبد المحسن الكاظمي

4-جسر الشعب الشعلة-تقاطع الصدرين -جكوك- تقاطع جده –الكاظمية.

ثانياً طرق قاطع الرصافة:

1. تحويل الطريق القادم من محافظة واسط "سيطرة اللج" باتجاه مركز قضاء المدائن متوجها الى ساحة سلمان باك.

2. قطع الطريق من تقاطع بدالة العلوية في الكرادة باتجاه ساحة كهرمانة وساحة الفردوس شارع السعدون حتى نفق التحرير باتجاه ساحة الخلاني.

3. قطع الطريق من مجسر الابتسام والمؤدي الى ساحة بيروت والى ساحة الموال.

4.عند تزايد عدد الزائرين في الايام القادمة سوف يتم قطع الطريق القادم من فلكة النصر مرورا بمناطق العبيدي والكمالية تقاطع المشتل بلديات حتى تقاطع الكهرباء ثم مخازن السمنت ثم ساحة وهران تقاطع النخيل باتجاه شارع فلسطين ولجانب واحد للزائرين والاخر للعجلات.

5. قطع الطريق ولجانب واحد من جسر ديالى القديم الزعفرانية طريق معسكر الرشيد بتجاه شارع المشن تقاطع عقبة بن نافع.