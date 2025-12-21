إطلاق سراح رئيس "مركز العراق" لحقوق الانسان بكفالة مالية

شفق نيوز - البصرة

أطلقت السلطات القضائية في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، اليوم الأحد، سراح علي العبادي رئيس "مركز العراق" لحقوق الانسان مقابل كفالة مالية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قاضي التحقيق في محكمة البصرة أطلق سراح العبادي بكفالة مالية مقدارها مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي.

واعتقلت القوات الأمنية في البصرة، مساء أمس السبت، العبادي، بعد مراجعته أحد مراكز الشرطة في المحافظة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "العبادي تلقى إبلاغاً من مختار المنطقة، أُعلم فيه بأن مركز الشرطة يرغب في استحصال بعض المعلومات منه، وعلى هذا الأساس توجه إلى المركز بشكل طوعي، من دون أن يتم إخباره بوجود أي إجراء قانوني بحقه".

وأضاف المصدر أن "العبادي فوجئ، عند مراجعته مركز الشرطة، بوجود أمر قبض صادر من مديرية الأمن الوطني، ليتم على إثر ذلك اعتقاله واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه".