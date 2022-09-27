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طفل يفقد عينه بانفجار جسم مجهول في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-09-27T09:33:58+0000
طفل يفقد عينه بانفجار جسم مجهول في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى ان طفلا فقد عينه جراء انفجار جسم او مقذوف مجهول بعد أن أوقد نارا في احد قرى المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان طفلا أوقد نارا في قرية جقجق (5 كم شمالي قضاء المقدادية) ما أدى الى انفجار جسم مجهول داخل النار واصابة الطفل بعينه وفقدانها.

وأضاف أن "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته وطبيعة الجسم او المقذوف المنفجر مؤكدا عدم وجود أي دلائل على أن المقذوف المنفجر من مخلفات داعش وأن التحقيقات مستمرة".

ولفت المصدر إلى أن قرية (جقجق) كانت معقلا للتنظيمات المسلحة سابقا وتعد من القرى الساخنة.

وتشهد ديالى حوادث انفجارات للأجسام والمقذوفات الحربية يعتقد أنها من مخلفات التنظيمات المسلحة أو العمليات العسكرية.

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