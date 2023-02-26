"طريق الموت" يخطف حياة مدنيين اثنين ويصيب 3 آخرين شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الأحد، بمصرع واصابة 5 مدنيين بحادث سير على طريق بغداد - كركوك والذي يعرف باسم "طريق الموت" لكثرة حوادث السير فيه التي تخلف وفيات وإصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 3 آخرين بتصادم مركبة حوضية مع عجلة اخرى على طريق بغداد - كركوك بين قضاء طوزخورماتو وناحية سليمان بيك شرقي صلاح الدين قرب قرية خاصة دارلي".

واضاف، ان "مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت الضحايا الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

ومازال "طريق الموت" الممتد من بغداد الى كركوك يتصدر الحوادث المرورية المميتة لاسباب عدة ابرزها اهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشاكل الفنية في الطريق.