طائرات الـF16 العراقية توجه 7 ضربات لكهوف في جبل قرة جوغ

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة، قيام طائرات القوة الجوية العراقية بتوجيه عدة ضربات لسلسلة من الكهوف في جبل قرة جوخ.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق والمتابعة مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية 7 ضربات استهدفت سلسلة من الكهوف المترابطة في جبل قرة جوغ".

واضاف البيان؛ ان "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب شرعت بتفتيش الأماكن المستهدفة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً عن نتائج هذه الضربات".