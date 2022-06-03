سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طائرات الـF16 العراقية توجه 7 ضربات لكهوف في جبل قرة جوغ

Category: أمـن

Date: 2022-06-03T18:37:10+0000
طائرات الـF16 العراقية توجه 7 ضربات لكهوف في جبل قرة جوغ

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة، قيام طائرات القوة الجوية العراقية بتوجيه عدة ضربات لسلسلة من الكهوف في جبل قرة جوخ.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق والمتابعة مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية 7 ضربات استهدفت سلسلة من الكهوف المترابطة في جبل قرة جوغ".

واضاف البيان؛ ان "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب شرعت بتفتيش الأماكن المستهدفة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً عن نتائج هذه الضربات".

related

التحالف الدولي ينأى بنفسه عن ضربات "الحدود"

Date: 2021-09-14 20:54:07
التحالف الدولي ينأى بنفسه عن ضربات "الحدود"

الفتح يلمح إلى وقوف إسرائيل خلف ضربات جوية استهدفت الحشد

Date: 2021-09-15 06:40:36
الفتح يلمح إلى وقوف إسرائيل خلف ضربات جوية استهدفت الحشد

طائرات F16 العراقية تدمر مواقع لداعش بين محافظتين

Date: 2022-01-10 04:27:28
طائرات F16 العراقية تدمر مواقع لداعش بين محافظتين

عبد الغني الاسدي لشفق نيوز: الكاظمي مهتم بحسم ملف ابناء الانبار المغيبين

Date: 2020-12-14 12:23:10
عبد الغني الاسدي لشفق نيوز: الكاظمي مهتم بحسم ملف ابناء الانبار المغيبين

اشتباكات بين البيشمركة وداعش في التون كوبري كركوك

Date: 2021-11-03 20:22:02
اشتباكات بين البيشمركة وداعش في التون كوبري كركوك

الداخلية تعلن اصابة خمسة في تظاهرات بغداد

Date: 2019-11-22 22:03:44
الداخلية تعلن اصابة خمسة في تظاهرات بغداد

اسلحة خفيفة وبيضاء تصيب عناصر امن ومدنيين في بغداد

Date: 2022-03-22 20:28:46
اسلحة خفيفة وبيضاء تصيب عناصر امن ومدنيين في بغداد

دوي انفجارات في معسكر ببغداد وتصاعد لاعمدة الدخان

Date: 2020-07-26 15:44:02
دوي انفجارات في معسكر ببغداد وتصاعد لاعمدة الدخان