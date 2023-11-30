ضربة جوية عراقية على مواقع لتنظيم داعش في جبال بلكانه

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس، توجيه ضربة جوية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في جبال بلكانة، ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صقور القوة الجوية نفذوا غارة على أوكار عناصر داعش الإرهابي، في سلسلة جبال بلكانه ضمن قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "الضربة وجهت بناء على معلومات مؤكدة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف/قيادة العمليات المشتركة"، مؤكدة "تكبد العدو عدداً من القتلى وتدمير وكر يحتوي على أسلحة ومعدات لوجستية".