ضربة جوية تستهدف مضيفاً للزوار على طريق كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتعرض مضيف لخدمة الزوار قرب سيطرة (45) على طريق كربلاء - بغداد إلى ضربة جوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الضربة استهدفت، فجر اليوم، مضيفاً لخدمة زائري الاربعينية، مبيناً أنها لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.

وتعرضت عدد من مقار هيئة الحشد الشعبي في مناطق متفرقة من العراق لهجمات وصفتها الهيئة بـ"الإرهابية"، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية بعدد من مقارها.

وفي أول تأكيد "رسمي" للضربات أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذها بمشاركة القوات السعودية داخل العراق.