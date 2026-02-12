مصرع طفلة بحريق وانهيار مول في مجمعين سكنيين ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع طفلة إثر حريق اندلع داخل شقة سكنية في مجمع بسماية شرقي بغداد، فيما تسبّب انهيار واجهة مول قيد الإنشاء بمجمع آخر جنوب شرقي العاصمة بأضرار مادية بعدد من العجلات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات توفيت نتيجة حريق نشب داخل شقة عائلتها في مجمع بسماية السكني".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن نسيان إطفاء مدفأة كهربائية داخل الشقة"، مبيناً أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران وانتشال جثة الطفلة من الموقع.

وفي حادث منفصل، أفاد المصدر بوقوع انهيار في واجهة مول قيد الإنشاء ضمن مجمع الزهراء السكني في منطقة الزعفرانية، على طريق معسكر الرشيد.

وأوضح أن "واجهة المول انهارت بشكل مفاجئ داخل المجمع السكني، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في عدد من العجلات المتوقفة في محيط الموقع"، مشيراً إلى أن أسباب الانهيار لم تُعرف بعد، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.