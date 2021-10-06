داعش يسيطر على نقطة أمنية ويوقع ضحية وجرحى من الجيش العراقي بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بسقوط ضحية من الجيش وإصابة آخر بهجوم لداعش في اطراف ناحية العظيم شمالي ديالى.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن عناصر داعش هاجمت بأسلحة القناص نقاطاً امنية للفوج الرابع التابع للفرقة الاولى من الجيش العراقي في منطقة الصفرة ٢٥ كم شمال شرق العظيم.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي وجرح جنديين على الاقل، كحصيلة أولية، كما تمكن عناصر داعش من السيطرة على نقطة تابعة للواء ٢ الفوج الرابع فرقة الاولى للجيش العراقي.

وتتعرض ناحية العظيم لهجمات وتعرضات مستمرة لقربها من مناطق صلاح الدين الشاغرة أمنيا التي تحولت إلى بؤر ومعاقل لداعش.