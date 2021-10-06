سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

داعش يسيطر على نقطة أمنية ويوقع ضحية وجرحى من الجيش العراقي بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-10-06T16:46:49+0000
داعش يسيطر على نقطة أمنية ويوقع ضحية وجرحى من الجيش العراقي بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بسقوط ضحية من الجيش وإصابة آخر بهجوم لداعش في اطراف ناحية العظيم شمالي ديالى.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن عناصر داعش هاجمت بأسلحة القناص نقاطاً امنية للفوج الرابع التابع للفرقة الاولى من الجيش العراقي في منطقة الصفرة ٢٥ كم شمال شرق العظيم.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي وجرح جنديين على الاقل، كحصيلة أولية، كما تمكن عناصر داعش من السيطرة على نقطة تابعة للواء ٢ الفوج الرابع فرقة الاولى للجيش العراقي.

وتتعرض ناحية العظيم لهجمات وتعرضات مستمرة لقربها من مناطق صلاح الدين الشاغرة أمنيا التي تحولت إلى بؤر ومعاقل لداعش.

related

ضحية وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين

Date: 2021-10-03 17:27:11
ضحية وجرحى من الجيش العراقي بهجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين

هجوم ديالى ينتهي بسقوط أربع ضحايا من الجيش العراقي واستعادة النقطة العسكرية

Date: 2021-09-12 19:51:40
هجوم ديالى ينتهي بسقوط أربع ضحايا من الجيش العراقي واستعادة النقطة العسكرية

طيران الجيش ينهي اشتباكاً عنيفاً بين داعش والجيش العراقي واعادة فتح طريق حيوي

Date: 2021-10-03 18:48:33
طيران الجيش ينهي اشتباكاً عنيفاً بين داعش والجيش العراقي واعادة فتح طريق حيوي

هجوم مسلح يُردي جندياً عراقياً في ديالى

Date: 2021-01-05 18:56:22
هجوم مسلح يُردي جندياً عراقياً في ديالى

ديالى.. حصيلة هجوم "حلوان" ينتهي بمقتل جنديين وإصابة ثالث

Date: 2021-01-05 20:46:42
ديالى.. حصيلة هجوم "حلوان" ينتهي بمقتل جنديين وإصابة ثالث

انفجار يودي بحياة جندي عراقي في ديالى

Date: 2021-04-19 08:40:36
انفجار يودي بحياة جندي عراقي في ديالى

إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى

Date: 2020-08-24 17:59:17
إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى

قناص يُردي جنديين عراقيين في ديالى

Date: 2021-01-11 18:41:11
قناص يُردي جنديين عراقيين في ديالى